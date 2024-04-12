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Süper Lig'de bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı

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Süper Lig&#039;de bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu&#039;ndan yabancı hakem kararı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklamada yabancı VAR hakemi uygulamasının başlayacağını duyurdu. Süper Lig'in 32.haftasında başlayacak olan uygulama, lig sonuna kadar kritik maçlarda, devam edecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek. 

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi. 

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak. 

Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde: 

Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü 

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe 

Alanyaspor- Galatasaray”
Süper Lig'de bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı! Resmen açıkladı - 1. Resim
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