Beşiktaş’ın son yıllardaki kâbusu yine kapıda. Siyah beyazlılarda puan kayıpları devam ederse Avrupa bileti için hedef yine Türkiye Kupası olacak.

MURAD TAMER - Son olarak sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa hedefini son sezonlarda olduğu gibi yine zorlaştırdı. Siyah beyazlılar ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkarsa da bunların sadece beşini kazanabildi. Ligdeki son mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında yaşayan Kara Kartal, 10 maçlık süreçte beş defa sahadan beraberlikle ayrılıp 10 puan kaybetti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri lider Galatasaray’ın 15 puan gerisinde, Trabzonspor’un da 8 puan gerisinde yer alarak Avrupa Ligi biletini ateşe attı.

Sergen Yalçın

SON ÇARE KUPA

Süper Lig’de kalan 13 maç öncesinde Beşiktaş dördüncü sıradaki Göztepe’nin de üç puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor. Ligi zirvede tamamlayan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi bileti alıyor. İkinci bitiren ise Şampiyonlar Ligi için play-off maçları oynuyor. Üçüncü sıradaki takım UEFA Avrupa Ligi’ne, dördüncü bitiren ise UEFA Konferans Ligi’ne katılıyor. Siyah beyazlılarda puan kayıplarının devam etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi bileti için hedef yine Ziraat Türkiye Kupası olacak.

