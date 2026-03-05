İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "A planınız olan temiz ve hızlı bir askeri zafer başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak" dedi.

Trump, Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in muhtemel yeni lider olacağını söylemiş ve "İran'a uyum getirecek bir lazım" demişti.

ABD Başkanı, Venezuela örneğini verdikten sonra "Lider seçiminde ben de olmalıyım" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Venezuela örneğini veren Trump: Mücteba Hamaney lider kabul edilemez

Trump'ın açıklamalarına İran'dan jet hızıyla açıklama geldi.

"B PLANINIZ DA ÇÖKECEK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır.

Gerçek şu ki müzakerelerde kaydettiğimiz önemli ilerlemeler, ‘en son ABD’ anlayışının gölgesinde kalınca benzersiz bir anlaşma fırsatı ortadan kalktı.

‘Önce İsrail’ her zaman ‘En son ABD’ anlamına gelir"

Haberle İlgili Daha Fazlası