Şer ittifakında KAAN korkusu! İsrail ve Yunanistan Trump'a yalvarıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son görüşmede mutabık kaldığı, Türkiye’nin F-35 programına geri dönme çalışmaları İsrail ve Yunanistan’ı panikletti.
- Türkiye, F-35'teki gelişmiş sensör, ağ merkezli harp ve görünmezlik yeteneklerini KAAN'a aktarmayı hedefliyor.
- Yunanistan ve İsrail, Türkiye'nin F-35 sistemleri transfer edilmiş bir KAAN sayesinde derinlikli bir stratejik güce kavuşacağını ve bölgesel liderliğinin güçleneceğini endişe ediyor.
- Haberde, F-35'lere sahip bir Türkiye'nin sadece Atina için Ege'de hüsran anlamına gelmeyeceği, aynı zamanda İsrail'in Akdeniz ve Ege'deki planlarını da altüst edeceği belirtiliyor.
- F-35'in gelişmiş sensör, ağ merkezli harp ve görünmezlik yetenekleri ile KAAN'ın üstün özellikleri bütünleşecek.
İsrail ve Yunanistan başkentlerinde, Türkiye’nin F-35 programına dönmesine izin vermemesi için Başkan Trump’a yönelik yoğun bir lobi çalışması yürüttüğü belirtildi.
Yunanistan’da yayın yapan Metrosport, Türkiye’nin hâlihazırda güçlü bir teknolojik, endüstriyel ve operasyonel altyapıya sahip olduğunu belirterek, “Yunanistan ve İsrail’in ortak yeni bir baş ağrısı oldu. Türkiye F-35’teki gelişmiş sensör, ağ merkezli harp ve görünmezlik yeteneklerini KAAN’a aktarmayı hedefliyor. Böyle bir şey, Atina ve Tel Aviv’in isteyebileceği en son şey olacaktır. F-35 sistemleri transfer edilmiş bir KAAN sayesinde Türkiye, derinlikli bir stratejik güce kavuşacak. Türkiye’nin zaten görünür olan bölgesel liderliği daha da pekişecek” ifadelerine yer verdi.
Haberde ayrıca, “F-35’lere sahip bir Türkiye, sadece Atina için Ege’de hüsran anlamına gelmeyecek. İsrail’in Akdeniz ve Ege’deki planlarının da tamamen altüst olmasına yol açacak” denildi.
F-35’in gelişmiş sensör, ağ merkezli harp ve görünmezlik yetenekleri ile KAAN’ın üstün özellikleri bütünleşecek.