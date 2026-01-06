Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 askerlik takvimine ilişkin yaptığı açıklamalarla birlikte, bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Askerlik görevini 2026 yılında yerine getirecek yüz binlerce yükümlü, birlik bilgilerini öğrenebilmek için MSB’den gelecek resmi duyuruya odaklandı. ''Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorgulanırken 2026 celp ve sevk tarihleri de belli oldu!

Bedelli askerlik başvurusu yapanlar başta olmak üzere yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar için sınıflandırma sürecinde sona yaklaşıldı. Açıklanan takvimle birlikte askerlik yerleri, celp dönemleri, sevk tarihleri ve yol ücreti detayları da netleşti. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. 2026 yılında askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için seçim ve sınıflandırma süreci devam ederken, birlik bilgileri ve görev yerlerine ilişkin resmi sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı takvime göre, 2026 bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak birlik, celp dönemi ve sevk bilgilerini öğrenebilecek.

2026 ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

2026 YILI YEDEK SUBAY - YEDEK ASTSUBAY VE ER CELP-SEVK TAKVİMİ

YEDEK SUBAY / YEDEK ASTSUBAY SEVK TARİHLERİ

Şubat 2026: 05 Şubat 2026

Mayıs 2026: 22 Nisan 2026

Ağustos 2026: 06 Ağustos 2026

Kasım 2026: 05 Kasım 2026

ER SEVK TARİHLERİ

Şubat 2026: 05 Şubat 2026 - 05 Mart 2026 - 02 Nisan 2026

Mayıs 2026: 22 Nisan 2026 - 04 Haziran 2026 - 02 Temmuz 2026

Ağustos 2026: 06 Ağustos 2026 - 03 Eylül 2026 - 01 Ekim 2026

Kasım 2026: 05 Kasım 2026 - 03 Aralık 2026 - 07 Ocak 2027

YÜKÜMLÜLERİN KUVVET, SINIF, BRANŞ, CELP VE SEVK DÖNEMİ İLE EĞİTİM/ESAS BİRLİKLERİNİN AÇIKLANMA TARİHLERİ

Şubat 2026 dönemi: 29 Ocak 2026

Mayıs 2026 dönemi: 17 Nisan 2026

Ağustos 2026 dönemi: 30 Temmuz 2026

Kasım 2026 dönemi: 27 Ekim 2026

DİĞER SINIFLANDIRMA DÖNEMLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİ

Mayıs 2026 dönemi: 28 Şubat 2026

Ağustos 2026 dönemi: 31 Mayıs 2026

Kasım 2026 dönemi: 31 Ağustos 2026

