2026 askerlik sürecine ilişkin takvim Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulurken, yoklama işlemini tamamlayan yükümlüler için izlenecek adımlar da netleşti. Bedelli askerlikten yedek subay ve er statüsüne kadar tüm askerlik türlerini kapsayan süreçte, sınıflandırma, celp ve sevk tarihleri e-Devlet üzerinden takip edilecek. ''Askerlik yoklaması nedir, yoklama başvurusundan sonra ne yapılır, askerlik celp dönemleri belli oldu mu merak edilirken askerlik planlamasını 2026 yılına göre yapmak isteyen binlerce kişi için yol haritası belli oldu.

ASKERLİK YOKLAMA BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILIR?

Askerlik yoklama başvurusu yaptıktan sonra e-Devlet üzerinden “Askerliğim” hizmeti kullanılarak askerlik hizmet ve celp tercihleri yapılması gerekiyor. Bu aşamada yükümlüler, askerliği hangi statüde yapacaklarını belirliyor ve askere gitmek istedikleri celp dönemlerini tercih sırasına göre seçiyor.

Ardından aile hekimi muayenesi süreci tamamlanıyor ve sağlık bilgileri sistem üzerinden askerlik şubelerine aktarılıyor. Tüm işlemler bittikten sonra sınıflandırma sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular bekleniyor.

ASKERLİK YOKLAMASI NEDİR?

Askerlik yoklaması yükümlülerin askerliğe elverişli olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla yapılan işlemleri kapsıyor. Askerlik yoklamasında sağlık muayeneleri gerçekleştirilirken, yükümlülerin öğrenim durumları, meslek bilgileri ve genel nitelikleri de kayıt altına alınıyor. Yoklama işlemi tamamlanan kişiler, askerlik hizmet türü ve celp tercihi aşamasına geçebiliyor.

2026 CELP SEVK TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı celp ve sevk takvimiyle birlikte askerlik sürecine dair tarihler netlik kazandı. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

2026 YEDEK SUBAY - YEDEK ASTSUBAY SEVK TARİHLERİ

Şubat 2026 sevk tarihi: 05 Şubat 2026

Mayıs 2026 sevk tarihi: 22 Nisan 2026

Ağustos 2026 sevk tarihi: 06 Ağustos 2026

Kasım 2026 sevk tarihi: 05 Kasım 2026

YÜKÜMLÜLERİN KUVVET, SINIF, BRANŞ VE BİRLİKLERİNİN AÇIKLANMA TARİHLERİ

Şubat 2026 sınıflandırma sonuçları: 29 Ocak 2026

Mayıs 2026 sınıflandırma sonuçları: 17 Nisan 2026

Ağustos 2026 sınıflandırma sonuçları: 30 Temmuz 2026

Kasım 2026 sınıflandırma sonuçları: 27 Ekim 2026

DİĞER CELP DÖNEMLERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİ

Mayıs 2026 celbi için son tarih: 28 Şubat 2026

Ağustos 2026 celbi için son tarih: 31 Mayıs 2026

Kasım 2026 celbi için son tarih: 31 Ağustos 2026

