Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında deplasmanda Sırbistan’ı 82-78 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan maçın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu arayarak milli takımın galibiyetini kutladı ve oyuncular ile teknik ekibe tebriklerini iletti.

SONRAKİ MAÇ 2 MART'TA

Ay-yıldızlı ekip, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü maçında Sırbistan karşısında aldığı bu galibiyetle 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Milliler, grubun bir sonraki maçını 2 Mart Pazartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Sırbistan’ı ağırlayacak.

