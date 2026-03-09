Denizli’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim durumu merak konusu oldu. Sarsıntının ardından öğrenciler ve veliler, 9-10 Mart tarihlerinde okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları ve valilikten gelecek duyuruları takip ediyor.

Denizli’de sabah saatlerinde hissedilen deprem şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından özellikle öğrenciler ve veliler tarafından “Denizli’de okullar tatil mi?” ve “Denizli'de yarın okul var mu?” soruları gündeme geldi. 9-10 Mart tarihleri tatil durumu kontrol ediliyor.

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında eğitim öğretim faaliyetlerinin durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarsıntının ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıkarken, özellikle veliler okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için resmi açıklamaları takip ediyor.

Denizlide okullar tatil mi? Deprem sonrası gündeme geldi

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre deprem kısa süreli bir paniğe neden olsa da ilk değerlendirmelerde ciddi bir can kaybı ya da büyük çaplı bir hasar tespit edilmediği bildirildi. Bu nedenle şu ana kadar 9 Mart Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı.

DENİZLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem sonrası en çok merak edilen konulardan biri de “Yarın okullar tatil mi?” sorusu oldu. 10 Mart 2026 Salı günü için öğrenciler ve veliler yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda resmi makamların yapacağı değerlendirmeler belirleyici olacak. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

