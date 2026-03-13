Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal’ın cansız bedeni bulundu. Müge Anlı’nın programında ailesinin aradığı Baysal’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Anlı acı haberi duyuran Anlı “Emekli öğretmenimiz vahşi bir cinayete kurban gitmiş. Daha sonra da üzeri taşlarla örtülerek cenaze saklanmaya çalışılmış” dedi.

Balıkesir’de 7 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal’dan acı haber geldi. Ailesinin Müge Anlı’da da aradığı 55 yaşındaki Baysal, sahilde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Bandırma ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal, dün akşam Sahil Yenice köyü yakınlarındaki deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede Baysal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YÜZÜNDE ÇOK SAYIDA KESİK VAR

Yapılan ön incelemede, Baysal’ın yüzünde ve dudaklarında çok sayıda darp ve kesik izi olduğu belirlendi. Yakınları, Baysal’ın “vahşice” öldürüldüğünü ve yüzünün tanınmayacak hâlde olduğunu bildirdi.

BORÇ VERDİĞİ KİŞİLER Mİ ÖLDÜRDÜ?

Müge Anlı’nın canlı yayınında konuşan ağabey Ali İhsan Baysal, kardeşinin bazı kişilere borç para verdiğini ve bu nedenle birçok kişiyle mahkemelik olduğunu açıkladı. Ailenin en büyük şüphesi, Ahmet Baysal’ın parası nedeniyle kaçırılarak öldürülmüş olabileceği yönünde.

MÜGE ANLI: TAŞLARLA ÖRTÜLEREK CENAZE SAKLANMAYA ÇALIŞILMIŞ

Müge Anlı acı haberi bu sabahki canlı yayınında duyurdu. Anlı, Baysal’ın cinayet sonucu öldürüldüğünü şu sözlerle açıkladı:

“Ne yazık ki programımızda aradığımız emekli öğretmen Ahmet Baysal ile ilgili acı bir haber aldık. 7 Mart’ta Balıkesir’in Bandırma ilçesinden kaybolmuştu 55 yaşındaki Ahmet Baysal. Emekli öğretmenin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Kardeşi ve kuzeni hastanede cenazeyi teşhis ettiler. Ne yazık ki Ahmet Baysal’ın tanınmayacak halde olduğunu belirttiler. Vahşi bir cinayete kurban gitmiş. Daha sonra da üzeri taşlarla örtülerek cenaze saklanmaya çalışılmış.”

