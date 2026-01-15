Hakan Çakır cinayetinin geçmişi, yaşanan yeni gelişmeler ardından yeniden gündeme geldi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sanıklar hakkında açılan davada yargılama süreci devam ederken, dosyaya giren yeni deliller kamuoyunun yakın takibinde yer alıyor. İşte Hakan Çakır cinayetinin geçmişi!

Türkiye’nin ikinci Mattia Ahmet Minguzzi olayı olarak anılan Hakan Çakır cinayetinde failler için yargılama süreci devam ediyor. Keçiören'de 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına da 15 Ocak'ta Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Davada yaşanan gerginlikler ardından Hakan Çakır cinayetinin geçmişi merak ediliyor.

HAKAN ÇAKIR OLAYININ GEÇMİŞİ

10 Ağustos'ta 2025 tarihinde Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşinin bir dükkândan eve döndüğü sırada merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme meselesi nedeniyle tartışmasıyla başladı.



Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede Hakan Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan Ahmet Emir Z. ve Umut K.'dan yol vermelerini istediği, iki şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği belirtildi. Kız kardeşinin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır’ın tepki göstermesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Ahmet Emir'in "Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim" diyerek olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği anlatıldı.

Ardından babası Cemal Z. ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır’ın iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır’ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı belirtildi.

SUÇ GEÇMİŞLERİ ŞOKE ETTİ: 14 YAŞINDA 5 SABIKA KAYDI

Cinayete karışan şüphelilerin sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Tutuklu baba Cemal'in iki suç kaydı bulunduğu belirlenirken, tartışmanın başladığı anlarda merdivende oturan ve sonrasında serbest kalan Ahmet Emir'in 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha'nın 5, 17 yaşındaki ağabeyi Samet'in ise 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.



İSTENEN CEZALAR

Ankara'da 18 yaşından küçük zanlılar tarafından katledilen 22 yaşındaki Hakan Çakır cinayetinde ikisi çocuk 5 kişi 15 Ocak 2026 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı.



İddianamenin birinde tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Z. arkadaşı Umut K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, iki kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu sanıklar hakkında ayrıca "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından da cezalar talep edildi.

Aynı dosyada yer alan, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da "basit yaralama" suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

İkinci iddianamede ise yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yaralama" suçlarından hapis cezaları talep edildi.

