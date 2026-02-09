Ankara’da polis memuru Melih Okan Keskin'in araç muayene istasyonu çalışanları tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirildi.

Ankara’da polis memuru Melih Okan Keskin’in araç muayene istasyonunda darp edildikten sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

2 BAŞMÜFETTİŞ VE 3 DENETÇİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olaya ilişkin 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirildiğini açıkladı. Sürecin tüm yönleriyle inceleneceğini belirten bakanlık, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanlarının görevlendirildiği belirtti.

Polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

“YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadise ile ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesini önemle rica ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz.

Polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

NE OLMUŞTU?

2 Şubat'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonuna gelen polis memuru Melih Okan Keskin'e, aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylenmişti. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtmişti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıkmıştı. Bir grup tarafından darp edilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitmişti.

İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edilmişti. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin tüm müdahalelere rağmen 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.Y. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası