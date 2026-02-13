Okan Hoca’ya mesaj…

Aslında bu yazı, “sadece” Okan Hoca’ya değil, sporun bütün antrenörlerinedir!..

Sözü uzatmadan “Hoca” ve “Antrenör” sözcüklerinin “sözlük anlamlarını” yazayım:

HOCA: Çok köklü bir anlam ve geleneği bulunan kelime halk arasında hâlen din alanında âlimler, imam hatip ve vaizler, eğitim alanında ise özellikle orta dereceli okul öğretmenleri ve üniversite öğretim üyeleri için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Hoca kelimesi günümüzde bir Müslüman-Hint kastını da adlandırmaktadır.

ANTRENÖR: Bir spor takımını ya da sporcuyu çalıştıran, oyuna hazırlayan kimse.

Evet, spor branşlarının antrenörleri, yukarıdaki “HOCA +ANTRENÖR bileşimi” sizleri ve “genel olarak” görevlerinizi anlatmaktadır.

Yani sizler “eğitmensiniz”, hem de gençler için, sporcular için “insanlık eğitmeniniz” de…

“İnsanlık” kelimesinin sözlüklerdeki açıklaması şöyledir; “İnsanın doğasını oluşturan, özelliğini kuran ve insanı insan yapan niteliklerin tümü.”

“Özellik” denilince, “İnsanı, diğer bütün canlılardan ayıran” kriterler demeti, en başta da “düşünme, ifade ve ahlak” akla gelir.

İşte, sporda da “Hoca / Antrenör” denilince, “bu üçlü kriter” başta gelir…

Yukardan beri bunları neden yazdım?..

İşte özeti; “Ahlak - Düşünme - İfade” üzerine “örnek insan” ve eğitmen olmalısınız!..

Siz “çirkin sözler sarf eder, küfrederseniz” talebeleriniz neler yapmaz?..

Sizler, “şiddete meyyalseniz” ve hakemlerin üzerine saldırı girişiminde bulunursanız, talebeleriniz neler yapmaz?..

Tribünlere, tribünlerdeki taraftarlara “çirkin hareketler” yapar ve “ağır ifadeler” ile seslenirseniz, “Hocalık kriterlerine ihanet etmiş” olmaz mısınız?..

Aslında “örnekler vererek” çok daha uzun yazabilirim ama ekranlarda ya da tribünlerde, spor salonlarında izlenen, görülen, yazılan, çizilen “canlı örnekleri” yinelemeye gerek yok.

“Sporu ‘spor olarak’ gören, izleyen, bilen” herkes “spor adına” üzülüyor, bilmiyorum ama sanıyorum ki, “şiddete başvuran, ceza alan” sporcular da üzülüyordur.

Hocalarımız özellikle “stres konusunu” araştırmalı ve kendilerini eğitmelidirler.

Stres, “anlık olarak ortaya çıkan, tehlikede hissettiren veya mücadele gerektiren olay ya da düşünce sonucu oluşan endişenin oluşturduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel tepkidir.”

“Stresi yenen” Hoca, “öğrencileriyle iletişimde ‘en değerli ve zorlu adımı’ atmış” demektir.

Aile reislerine de “stresi yenmeyi” tavsiye ederim, evlerinde ‘mutluluğun en etkili adımı’ atılmış” olacaktır…