e-YDS 2026/2 İngilizce sınavı için geri sayım sürerken adaylar şimdiden sonuç tarihine ve sorgulama ekranına odaklandı. 14 Şubat 2026’da elektronik ortamda yapılacak sınav öncesinde, “e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemde yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvim ve son duyurular yakından takip ediliyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS 2026/2 İngilizce sınavı 14 Şubat 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında uygulanacak. Sınav henüz gerçekleştirilmemişken adaylar hem sınav giriş saatine hem de sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bilgileri araştırıyor. Elektronik sınav formatı nedeniyle sonuç sürecinin klasik YDS’ye kıyasla daha hızlı ilerlemesi bekleniyor.

E-YDS 2026/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS 2026/2 İngilizce sınavı 14 Şubat 2026 tarihinde elektronik ortamda tamamlanacak. ÖSYM’nin son yıllardaki uygulamalarına bakıldığında e-YDS sonuçlarının genellikle sınavla aynı gün açıklanıyor.

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmelerde, sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği vurgulandı. Adayların, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin duyuruları osym.gov.tr adresinden takip etmeleri gerekiyor.

e-YDS sonuç sorgulama ekranı! e-YDS 2026/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

E-YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

e-YDS sonuçları, ÖSYM üzerinden duyuruluyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında adayın puanı, doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınav bilgileri yer alıyor.

Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

