Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, imzalanan protokolle Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi'ni hayata geçirecek bir adım attıklarını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından iki kurum arasında imzaları atılan protokole yönelik bilgi veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle, ülkemizde ilk örneklerinden biri olacak Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi'ni hayata geçirecek bir adım atıyoruz. Günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek tesisle, kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağız. Bu stratejik yatırımla, Akbük'ün içme suyu arz güvenliğini güçlendiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir altyapı inşa ediyoruz. Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun."