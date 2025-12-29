Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusu, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Birçok ulusal kanalda dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanması, izleyicileri Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 yayın akışlarını kontrol ediliyor. İşte güncel yayın akışı listesi...

Yayın akışında yapılan değişikliklerin ardından Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 ekranlarında dizilerin yeni bölümlerinin yer almaması dikkat çekti. Bu kapsamda televizyon izleyicileri, "Bu akşam televizyonda neler var? " sorusuna cevap aramaya başladı.

Bu akşam televizyonda neler var? 29 Aralık TV yayın akışı gündemde

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam televizyonda 20.00'de Kanal D'de Derinlerdeki Dehşet, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de Kızıl Hare, Show TV'de Sakar Şakir, Star'da Tam Gaz, TV8'de MasterChef Türkiye - Altın Kupa, NOW'da Kıskanmak ekrana gelecek.

29 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Derinlerdeki Dehşet

22:15 - Derinlerdeki Dehşet

00:30 - Titana Saldırı

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Üç Kız Kardeş

29 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Hara | Türk Sineması

02:05 - Seksenler

02:55 - Kasaba Doktoru

29 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kızıl Hare / Yabancı Sinema

22:40 - Anka / Yerli Sinema

01:30 - Anka / Yerli Sinema

04:00 - Kardeşlerim

29 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Sakar Şakir

21:45 - Kapıcılar Kralı

23:30 - Kızılcık Şerbeti

02:15 - Rüya Gibi

04:30 - Sakar Şakir

29 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Kiralık Aşk

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Tam Gaz

22:30 - Tam Gaz

00:45 - Sahipsizler

03:00 - Kaderimin Oyunu

05:00 - Söz

29 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye - Altın Kupa

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

29 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Kıskanmak

23:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

02:15 – Ben Leman

04:45 – Şevkat Yerimdar

05:30 – Kefaret

06:00 – Son Yaz

