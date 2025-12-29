Bu akşam televizyonda neler var? 29 Aralık TV yayın akışı gündemde
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? sorusu, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Birçok ulusal kanalda dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanması, izleyicileri Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 yayın akışlarını kontrol ediliyor. İşte güncel yayın akışı listesi...
Yayın akışında yapılan değişikliklerin ardından Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 ekranlarında dizilerin yeni bölümlerinin yer almaması dikkat çekti. Bu kapsamda televizyon izleyicileri, "Bu akşam televizyonda neler var? " sorusuna cevap aramaya başladı.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam televizyonda 20.00'de Kanal D'de Derinlerdeki Dehşet, TRT 1'de Cennetin Çocukları, ATV'de Kızıl Hare, Show TV'de Sakar Şakir, Star'da Tam Gaz, TV8'de MasterChef Türkiye - Altın Kupa, NOW'da Kıskanmak ekrana gelecek.
29 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Derinlerdeki Dehşet
22:15 - Derinlerdeki Dehşet
00:30 - Titana Saldırı
02:00 - Poyraz Karayel
04:00 - Üç Kız Kardeş
29 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Hara | Türk Sineması
02:05 - Seksenler
02:55 - Kasaba Doktoru
29 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kızıl Hare / Yabancı Sinema
22:40 - Anka / Yerli Sinema
01:30 - Anka / Yerli Sinema
04:00 - Kardeşlerim
29 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahar
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Sakar Şakir
21:45 - Kapıcılar Kralı
23:30 - Kızılcık Şerbeti
02:15 - Rüya Gibi
04:30 - Sakar Şakir
29 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Kiralık Aşk
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Tam Gaz
22:30 - Tam Gaz
00:45 - Sahipsizler
03:00 - Kaderimin Oyunu
05:00 - Söz
29 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Dizi
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 – MasterChef Türkiye - Altın Kupa
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
03:30 - Gel Konuşalım
29 ARALIK NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 – Kıskanmak
23:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
02:15 – Ben Leman
04:45 – Şevkat Yerimdar
05:30 – Kefaret
06:00 – Son Yaz