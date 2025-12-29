Bugün Uzak Şehir var mı? 29 Aralık Kanal D TV yayın akışı
28 Aralık Pazartesi günü Kanal D yayın akışında izleyiciler, "Bugün Uzak Şehir var mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sİnem Ünsal'ın yer aldığı popüler dizide gözler 44.bölüme çevrildi.
Yeni yıla sayılı günler kala dizi dünyasında "yılbaşı arası" heyecanı başladı. Ekranların en çok izlenen yapımları tek tek tatile girmeye hazırlanırken, gözler Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e çevrildi.
Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisinde Cihan ve Alya'nın mücadelesini soluksuz takip eden izleyiciler, sosyal medyada "Bugün Uzak Şehir var mı?" sorusuna cevap arıyor. Yayınlanan son bölümde Cihan ve Alya, Boran'a karşı savaşırken, dizinin yılbaşı haftasında ekrana gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.
BUGÜN UZAK ŞEHİR VAR MI?
Kanal D’nin 29 Aralık 2025 tarihli yayın akışına göre; Uzak Şehir dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Aynı saatlerde Derinlerdeki Dehşet filmi yayınlanacak.
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi için yılbaşı arası kararı alındı. Ancak yeni bölüm tarihiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin YouTube hesabında paylaşılan ilk fragmanda yeni bölümün 12 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı bilgisi yer aldı. Daha sonra yeniden yayınlanan versiyonunda tarih bilgisi çıkarıldı. Güncel fragmanda "gelecek bölüm " ifadesine yer verilirken, dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
29 ARALIK KANAL D TV YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:15 Derinlerdeki Dehşet