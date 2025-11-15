Yeni sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinin 6. bölümünde heyecan dolu sahnelere yer verilirken, "Taşacak Bu Deniz son bölüm nereden izlenir, 6. bölüm yayınlandı mı?" soruları da araştırılmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizi, Karadeniz’in fırtınalı kıyılarında geçen tutkulu bir aşk ve gerilim dolu bir hesaplaşmayı ekranlara taşıyor. Dizide ilk 6 bölüm geride kalırken, "Taşacak Bu Deniz son bölüm nereden izlenir, 6. bölüm yayınlandı mı?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR, 6. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz, her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Dizinin yeni bölümü 14 Kasım 2025 tarihinde ekranlara geldi. Bu gelişmenin ardından, "Taşacak Bu Deniz son bölüm nereden izlenir, 6. bölüm yayınlandı mı?" soruları gündemde genişçe yer aldı.

Dizinin 6. bölümü TRT 1'in resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dizinin 6. bölümünde Adil, Eleni ve Oruç, Eleni’yi satan Sultan Ebe’yi bulmak için Koçari Jet’le İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yola çıkar. Adil, daha uçak kalkmadan Oruç’u jet motorunda parçalamaya kalkar. Böylece maceralı bir yolculuk başlar.

Sultan Ebe’nin izini sürmelerini engellemek için Şerif’in kurduğu pusu, Adil ve Gezep’i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Sonunda Eleni’yi satanların Furtunalar olduğunu öğrenen Adil deliye döner. Esme’nin Şerif ile bir otel odasında kaldığını zannetmesi Adil’i daha da sarsar.

Sevcan, çeyizlerini Furtuna Konağı’na taşıyarak Eleni’ye meydan okur. Eleni bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç’un yakında evlenecek olmasıyla yüzleşir. Esme ise Şerif’in bütün engelleme çabalarına rağmen Eleni’nin kızı olduğuna emin olmak adına DNA testi yaptırmaya karar verir.

Adil, Oruç’a gün doğana kadar süre verir. Eleni’nin annesini getirmezlerse Furtuna’yı yerle bir edecektir. Gerçeği öğrenen Oruç, Eleni’nin annesini Koçari’ye götürür.

