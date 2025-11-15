Kız öğrenciler birbirine girdi, çevredekiler ayırmak yerine video çekti
İzmir’in Buca ilçesindeki bir ortaokulda iki kız öğrenci feci şekilde kavga etti. Diğer öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine telefonlarıyla video çekti.
Buca Atatürk Ortaokulu'nda iki kız öğrenci arasında çıkan kavga, diğer öğrencilerin ayırmak yerine telefonla kaydedip tezahüratlarla izlemesiyle gündeme geldi.
- Buca Atatürk Ortaokulu'nda iki kız öğrenci arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
- Kavga kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü ve yere düşerek devam etti.
- Çevredeki öğrenciler kavgayı ayırmak yerine cep telefonlarıyla görüntüledi.
- Bazı öğrenciler kavga sırasında tezahürat yaparak olayı izledi.
Buca Atatürk Ortaokulu’nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü.
AYIRMAK YERİNE İZLEDİLER
Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla görüntü almaya başladı. Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü.
TEZARUHAT YAPTILAR
Görüntülerde iki kız öğrencinin bir anda saç saça birbirine girdiği, kavga ederek yere düştükleri ve yerde de kavgaya devam ettikleri görüldü. Çevrede bulunan arkadaşlarının ise kavgayı izlerken tezahürat yapmaları ve olayı cep telefonuyla video kaydına almaları da görüntüde yer aldı.
