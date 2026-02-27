TÜRK-İŞ şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 32 bin 365 liraya, yoksulluk sınırı ise 105 bin 425 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 41 bin 900 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2026 sonuçları açıklandı.

ŞUBAT 2026 AÇLIK SINIRI

Araştırmaya göre ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 32 bin 365 lira oldu.

ŞUBAT 2026 YOKSULLUK SINIRI

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 105 bin 425 lira olarak hesaplandı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 41 bin 899 lira olarak belirlendi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,65 oranında gerçekleşti.

