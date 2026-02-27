Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan’ın 7 ay süren evliliği anlaşmalı olarak noktalandı. Tarafların imzaladığı boşanma protokolünün ayrıntıları da ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın 7 aylık evliliği bitti. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift, tek celsede boşandı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturan Erbil ve Ceylan, evlilikleri boyunca sık sık yaşadıkları ayrılık ve barışma süreçleriyle gündeme gelmişti. Bir dönem ayrı kalan ikili, TikTok üzerinden yaptıkları canlı yayında ilişkilerine bir şans daha verdiklerini açıklamıştı. Ancak evlilikteki krizler aşılamadı ve taraflar yollarını ayırma kararı aldı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Gülseren Ceylan’ın avukatı Cihan Cebeci’den açıklama geldi. Evliliğin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde sona erdiğini belirten Cebeci şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir. Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır. Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir. Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz.”

ARABA VE ZİYNET EŞYALARI DETAYI…

Öte yandan tarafların imzaladığı boşanma protokolünün detayları da ortaya çıktı. Anlaşma kapsamında Erbil’in Ceylan’a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan ziynet eşyaları Ceylan’da kaldı. Taraflar mal varlığına ilişkin karşılıklı herhangi bir talepte bulunmadı. Nafaka talep etmeyen Ceylan’ın, Erbil ile yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi.

“BASINA KONUŞMAMA” MADDESİ DE YER ALIYOR

Erbil ile Ceylan arasında imzalanan boşanma protokolünde “basına konuşmama” maddesinin yer aldığı belirtildi. Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, anlaşmaya aykırı açıklama yapılması halinde hukuki yaptırım uygulanacağını ifade etti.

