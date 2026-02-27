Anadolu Ajansı
Samsun'da kaza! Otomobil cami bahçesine devrildi
Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kavşakta savrularak cami bahçesine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, olaydan yara almadan kurtuldu.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 11 dk önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin cami bahçesine devrilme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi ve sürücü kazayı yara almadan atlattı.
- Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil cami bahçesine devrildi.
- Kaza anı, caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- Sürücü Fatih S. kazadan yara almadan kurtuldu.
- Devrilen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin caminin bahçesine devrilmesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Karaman'da polisten kaçan şahıslar kaza yaptı: 3 kişi yaralandı
CAMİ BAHÇESİNE DEVRİLDİ
Fatih S. idaresindeki 55 JR 986 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Hastane Kavşağı'nda cami bahçesine devrildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Erzincan'da feci iş kazası! Son nefesini şantiyede verdi
YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU
Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza anı, caminin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR