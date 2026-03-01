UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak bilinen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi mezar taşları, kar örtüsüyle bütünleşerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu. 210 dönümlük alanı kapsayan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak bilinen alan, beyaz örtü altında adeta açık hava müzesini andırdı. Ziyaretçiler, tarihi mezar taşları arasında yürüyerek bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İlçedeki Emir Bayındır Kümbeti ve Hasan Padişah Kümbeti başta olmak üzere tarihi Bayındır Köprüsü ve mağara evler de karla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Tarihi dokuyla kar manzarasının birleştiği alanlar, dron ile görüntülendi.

"ÇOK GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTU"

Ahlat'ta kar yağışı sonrası adeta gelinliğini giyen tarihi kümbetleri gezen Nurullah Baykar, "Dün akşamdan yağan kar yağışı Ahlat ilçemizdeki tüm tarihi eserlerimizde çok güzel bir görüntü oluşturdu" dedi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Ahmet Yamlı, yoğun kar yağışı sonrası bölgeyi görmek için geldiklerini belirterek, "Çok güzel görüntüler oluştu. Bu anları fotoğrafladık. Bizler için güzel bir gün oldu" ifadelerine yer verdi.

