ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki hava sahalarında yaşanan kapanmalar uçuş planlarını değiştirdi. Türkiye’den yapılan seferlere ilişkin iptal kararları ve havayolu şirketlerinden gelen son duyurular yolcular tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 1 Mart 2026 Pazar günü THY, Ajet, Pegasus iptal olan uçak seferleri araştırılırken "Dubai uçuşları iptal mi" uçuş durumu sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus’un peş peşe yaptığı açıklamalar sonrası hangi ülkelere uçuşların durdurulduğu ve Dubai seferlerinin etkilenip etkilenmediği merak konusu oldu. Güvenlik gerekçesiyle alınan kararların süresi ve kapsamı, seyahat planı olan yolcuların gündeminde yer alıyor.

DUBAİ UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

THY İletişim Başkanı'nın paylaştığı duyuruya göre, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edildi. Aynı şekilde Ajet ve Pegasus'un da 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferleri iptal oldu. 1 Mart 2026 Pazar günü için Dubai'ye iptal seferler hava yolu şirketlerin uçuş durumu sorgulama ekranlarından kontrol edilmesi öneriliyor. Hava yolu şirketleri yaptığı açıklamalarda, bölgede durumların yakından takip edilmekte olup ek iptallerin söz konusu olabileceğini belirtti. Bu nedenle yolcuların güncel uçuş bilgilerini resmi kanallar üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Dubai uçuşları iptal mi, hangi ülkelere uçuşlar iptal edildi? THY, Ajet ve Pegasus iptal seferler

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’den İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e yapılan tüm uçuşlar 2 Mart 2026 tarihine kadar durduruldu. Kararın, bölgedeki çatışma riski ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle yolcu güvenliği için alındığı belirtildi. Bakan Uraloğlu'nun 28 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, "Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik, gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir." ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası