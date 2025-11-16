Hakan’ın marifeti!

Millî takım grubundaki hemen hemen en kritik maçında Bursa’da Bulgaristan’ı yenerek hedefine ulaştı diyebiliriz. Vincenzo Montella’nın sahaya sürdüğü takım kadrosunu kime sorsan altına imza atardı. Rakip Bulgaristan ise bizden ilk maçında altı tane yediği için aklını başına toplamış çabuk kapanmaya özen gösteren ama ön tarafı işe yaramaz bir takımdı sanki.

Ne umduk ne bulduk!



Millî takımımız 17. dakikada bir kaza penaltısı kazandıktan sonra Hakan kaptanın şık vuruşuyla öne geçti. Bu bir yerde maçı istediğimiz gibi planlamayı yönetmeyi sağladı sanki. Ama belirttiğim gibi Bulgar takımı ilk maçımızdaki faciasından sonra pek buna izin verebilecek derinlik ve açıklıkta oynamıyordu. Neyse ki ‘ilk yarıyı önde bitirip daha etkili planlar yaparız’ diye düşünüyorduk. Ancak ne var ki rakibimiz bu yarıda sanki öne doğru biraz daha fazla organize bir görüntü sergiledi. Hatta bizim kalemizin direğinden dönen bir top da vardı.

İki garip değişiklik

Bizim teknik adamımız Montella 60. dakikada iki bekimizi oyundan alıp benim biraz garibime giden bir değişiklik yaptı. Neyse ki bizim penaltının kahramanı Hakan kaptan, bir faul atışında çaprazdan topu o kadar hayati bir yere indirdi ki kendi kalelerine gol atmalarını sağladı. 2-0’dan sonra artık bizim ikinciliğimiz Gürcistan’dan gelen İspanya’nın galibiyet haberleri sonrası garanti altına alınmış oluyordu. Fakat bu maçta sarı kart cezasından İsmail’i sakatlıktan dolayı da Kaan’ı kaybettik. Şimdi bakalım İspanya’ya nasıl gidip nasıl döneceğiz! Ama şunun altını tekrar bir daha çizeyim; bizim millî takım uzun yıllardır özlemle forvet ihtiyacını karşılayabilmiş değil.

Maçın adamı: Hakan Çalhanoğlu

