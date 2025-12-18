Beşiktaş’ın yeni kanunu bu mu?

Beşiktaş’ın yanlış hatırlamıyorsam son üç maçında da bir oyuncusu kırmızı kartla dışarı atıldı. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam, neredeyse kazanılmakta olan bu maçlar yenilgi ve beraberlikle sona erdi. Sanırım ve beklentim odur ki, Sergen Hoca veya takımdan sorumlu biri bu hastalığı tedavi etmek için bir tedbir alacaktır.

Orkun böyle mi kullanılır?

Beşiktaş’ın bizim sınırlar dışından getirdiği Orkun Kökçü, bu son Trabzonspor maçına geride başladı. Ben de buna şaşırdım doğrusu. Sergen Yalçın hoca, bu Orkun’u neden daha ileriye yakın oynatmıyor? Yoksa, “Şöhrette beni de geçer” diye mi düşünüyor?

Böyle pasa can kurban!

Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor’u dört golle yenerken ben daha çok golleri atanları değil onlara bu asistleri yapanları kutladım içimden. Ne pastı onlar yahu! Keşke her takımda böyle harika paslara şahit olabilsek.

Hagi yakalanıyor

G.Saray’ın dört yıl üst üste şampiyon olduğu süreçte Rumen futbol efsanesi Gheorghe Hagi toplamda 72 gole imza atmıştı. Bugünlerde ise bir başka hücum adamı Mauro İcardi son Antalyaspor maçında attığı golle birlikte 70 gole ulaştı. Yani Hagi ile aralarında sadece iki gollük bir fark kaldı. Bence bu bizim futbolun içinde üstünde durulması gereken tarihî bir vakadır.

Dinlene dinlene kazanmak…

F.Bahçe, Konyaspor’u Kadıköy’de ağırlarken ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. Sonra mı? İkinci yarıda aynı Fenerbahçe neredeyse tam takım kendi sahasında bütün alanları kapatarak dinlene dinlene oynayarak maçı son bir gol daha atıp 4-0 kazandı. Sanırım bir kırmızı kart veya tatsız bir sakatlık başına gelmesin diye Tedesco böyle bir oyun planı tercih etmişti.

Konya ne yapıyordu öyle?

Çağdaş Atan hoca, Kadıköy’de öyle bir Konyaspor sahaya sürmüştü ki, yıldızlar topluluğu Fenerbahçe’ye karşı o kalabalık seyircinin önünde oldukça cesur bir oyun tercih ediyordu. Nitekim bu yüzden maçı daha ilk yarıda kaybetti! Her bir rakibe karşı kurgulanacak oyun ve alınacak özel bir tedbir olmalıdır.

Sağ olasın Ömer kardeş!

Ömer Üründül dostum, kardeşim, telefonla beni aradı, “Ne maç oluyor yahu, değil mi?” dedi. Meğerse Fenerbahçe-Anadolu Efes maçından bahsediyormuş. Dalgaya düşmüşüm, hemen bu kanala döndüm. Hakikaten böyle bir basketbol maçına uzun zamandır hasrettik. Sonuçta Fenerbahçe maçı 97-94 kazandı ki, hocası Jasikevicius ailevi sebeplerden dolayı maçta yoktu. Yenilmiş olsa da nihayetinde Anadolu Efes takımın başına hakiki bir hoca getirmiş!

Savic neden bekledi?

Trabzonspor’un savunmasında iyi işler yapan öylesine ki, takımı geriden de organize eden Savic, oyuna 46’da girdi. Ben buna bir türlü akıl erdiremedim. Fatih Tekke hoca bunu neden yaptı gerçekten çok merak ettim.

