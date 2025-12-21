Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Fener’e kolay maç!

Kemal Belgin
Kemal Belgin kemal.belgin@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe, çok sağlıklı bir orta saha ve ön tarafta Kerem hariç iyi top kullanan isimlerle özellikle ilk yarıda o kadar rahattı ki, hani savunmasından söz bile etmedim! Zaten bu rahatlık içinde ilk yarıda iki tane de güzel gol buldu.

Rakip Eyüpspor ise ligin son sıralarına iyiden iyiye yaklaşmıştı. Bu oyunda da biraz ikinci yarının başlarında “Biz de varız” demeye çalıştı ama Fenerbahçe’nin Ederson adlı kalecisine antrenman yaptırdı diyebiliriz.

İsmail ile bir başka

Fenerbahçe’de İsmail’in sahada oluşu Fred’i biraz daha rahat oynamaya yöneltti. Sanıyorum son maçta İsmail’i kesen Tedesco bunun farkına varmıştır. Yurt dışında millî takımlarda bulunanlardan bu oyunda aranmayan tek adam bence En-Nesryi idi. Jhon Duran çok iyi oynadı, bir de çok kaliteli bir gol attı.

Kerem’e ne oldu?

Benim bu yazıda bir kere daha değineceğim gibi Fenerbahçe’de bir oyuncuyu tanıyamaz oldum. Bu oyuncu; Kerem’dir. Ne bir top taşıyabiliyor ne bir kenardan içerilere duvar pası yapıp pozisyon bulabiliyor. Yani açık ve net olarak Fenerbahçe on kişi oynuyor. Bunun acaba nedeni nedir? Bence Tedesco’nun birinci ve en önemli görevi Kerem’in bu hâline son vermek olmalıdır.

Bu maçta dikkatimi çeken bir başka oluşum da Fred ile Skriniar’ın savunmadan atak geliştirilirken yaptıkları pas alışverişidir.

Eyüpspor bu hâliyle galiba geldiği yere dönecek gibi gözüküyor. Nasıl düzelir, nasıl gelişir, nasıl umutlarını yükseltir onu da şimdilik kenardaki hoca Orhan Ak biliyor herhâlde.

Maçın adamı: Talisca

Kemal Belgin'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe'de tam 13 isim Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe'de tam 13 isim Beşiktaş derbisinde yok
Kaydet
Fas, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı! En-Nesyri...
Fas, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı! En-Nesyri...
Kaydet
Kapalı Çarşı'da yarıştılar! 1500 sporcunun katıldı
Kapalı Çarşı'da yarıştılar! 1500 sporcunun katıldı
Kaydet