Fener’e kolay maç!

Fenerbahçe, çok sağlıklı bir orta saha ve ön tarafta Kerem hariç iyi top kullanan isimlerle özellikle ilk yarıda o kadar rahattı ki, hani savunmasından söz bile etmedim! Zaten bu rahatlık içinde ilk yarıda iki tane de güzel gol buldu.

Rakip Eyüpspor ise ligin son sıralarına iyiden iyiye yaklaşmıştı. Bu oyunda da biraz ikinci yarının başlarında “Biz de varız” demeye çalıştı ama Fenerbahçe’nin Ederson adlı kalecisine antrenman yaptırdı diyebiliriz.

Fenerbahçe’de İsmail’in sahada oluşu Fred’i biraz daha rahat oynamaya yöneltti. Sanıyorum son maçta İsmail’i kesen Tedesco bunun farkına varmıştır. Yurt dışında millî takımlarda bulunanlardan bu oyunda aranmayan tek adam bence En-Nesryi idi. Jhon Duran çok iyi oynadı, bir de çok kaliteli bir gol attı.

Kerem’e ne oldu?

Benim bu yazıda bir kere daha değineceğim gibi Fenerbahçe’de bir oyuncuyu tanıyamaz oldum. Bu oyuncu; Kerem’dir. Ne bir top taşıyabiliyor ne bir kenardan içerilere duvar pası yapıp pozisyon bulabiliyor. Yani açık ve net olarak Fenerbahçe on kişi oynuyor. Bunun acaba nedeni nedir? Bence Tedesco’nun birinci ve en önemli görevi Kerem’in bu hâline son vermek olmalıdır.

Bu maçta dikkatimi çeken bir başka oluşum da Fred ile Skriniar’ın savunmadan atak geliştirilirken yaptıkları pas alışverişidir.

Eyüpspor bu hâliyle galiba geldiği yere dönecek gibi gözüküyor. Nasıl düzelir, nasıl gelişir, nasıl umutlarını yükseltir onu da şimdilik kenardaki hoca Orhan Ak biliyor herhâlde.

Maçın adamı: Talisca

