Türkiye’nin engellilere yönelik hazırlanan ilk koleksiyonu olan ve 2022’de hayata geçen LCW Limitless, gençlerin tasarımlarıyla yeni bir boyut kazandı.

“İyi giyinmek herkesin hakkı” anlayışıyla yola çıkan LCW x İMA “Kapsayıcı Tasarımlar” Yarışması’nın kazananları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen lansmanda açıklandı. Genç tasarımcılar, engelli bireylerin günlük, iş ve özel hayatlarına yönelik özgün tasarımlarını üretti.

Tasarımlar arasında bacak boyunca fermuarların yer aldığı pantolonlar, açılır kapanır detaylarla tasarlanan tişörtler, kol kısmı çıkarılabilen ceketler gibi hayatı kolaylaştıran birçok parça bulunuyor.

100 BİN TL ÖDÜL

Birinci olan tasarımın sahibi Aylin Bayraktar ve Gaye Yılmaz, London College of Fashion Özel Eğitimi ve 100.000 TL ile ödüllendirildi.

İkinci olan Sude Güner, İMA Moda Yönetimi Eğitimi ve 50.000 TL, üçüncü olan Sude Aysel Aydın, İMA CLO 3D Eğitimi ve 25.000 TL kazandı.

Ayrıca İris Şemet İMA Özel Ödülü, Ayşe Sıla Kiraz ise Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, “Limitless’ı hayata geçirirken modayı herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlamıştık. Gençlerin enerjisi ve vizyonu yolculuğumuza yeni bir soluk getirdi. Hedefimiz, bu konuyu tüm sektör için temel bir standart hâline getirmek” dedi.

