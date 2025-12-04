Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam kasım ayı enflasyonu ile ortaya çıkmaya başladı. Memur ve emekli memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı.

Temmuz ayında yüzde 5’lik sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 11’lik bir zam eklenecek.

Son beş ayda toplam enflasyon yüzde 11,20 olarak gerçekleşti, bu tutar ve 2026 yılı toplu sözleşme zammı göz önüne alınarak yapılan hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri en az yüzde 17,55 oranında zam alacak.

Hesaplanan tutara taban aylığa yapılan 1.000 TL tutarındaki zam eklenecek.

Taban aylığa yapılan 1.000 TL zam brüt olduğu için her memurun maaşına farklı oranda yansıyacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına yapılan zam oranında artacak. İşçi emeklisinin beş aylık zam da yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Yeni yıl zamları Ocak 2026’da açıklanacak enflasyon oranıyla tam olarak netlik kazanacak.

Memur ve emeklisine yüzde 17,55 zam kesinleşti

REFAH PAYI TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Temmuz-kasım dönemini kapsayan 5 aylık süreçte enflasyonun yüzde 11,21 düzeyine çıktığını, temmuz ayında memur ve emeklilere verilen yüzde 5’lik maaş artışının bu süreçte tamamen yok olduğunu belirten Kahveci, kamu çalışanlarının alım gücünün 3 ayda 6,2 puan gerilediğini ifade etti.

Kahveci, “Refah payı talebimizin bir ayrıcalık değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğu açıkça anlaşılmıştır. Seyyanen zam uygulamasıyla kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizlikleri giderilmeli, aynı görevi yapan çalışanlar arasında statü kaynaklı uçurumların büyümesine izin verilmemelidir” dedi.

