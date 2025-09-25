Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Can Holding soruşturması: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Can Holding soruşturması: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Can Holding soruşturması: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çeşitli suçların işlendiği, denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile ’nitelikli dolandırıcılık’, ’vergi kaçakçılığı’ suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL CAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hangisi valide sultan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun cevabı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
195'er yıla kadar hapis isteniyordu: Kıvanç ve Beril Talu hakkında karar verildi - 3. SayfaKıvanç ve Beril Talu hakkında karar verildiMerve Türkloğlu’nun ani ölümü… Geride 2 evlat bıraktı - 3. SayfaMerve Türkloğlu’nun ani ölümü… Geride 2 evlat bıraktıEski eşini hastanede katletmişti! "Bu kadar kalabalığın içinde seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş - 3. SayfaCinayetten önceki sözleri kan dondurduBurdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı - 3. SayfaSokak köpekleri dehşeti yaşattı! İşçiler son anda kurtardıMuğla’da evlat dehşeti: Annesini av tüfeğiyle katletti - 3. SayfaMuğla’da evlat dehşeti: Annesini av tüfeğiyle katlettiAdana’da kanlı husumet: Silahla ateş açtı! “Görünce dayanamadım vurdum” - 3. SayfaAdana’da kanlı husumet! “Görünce dayanamadım vurdum”
Sonraki Haber Yükleniyor...