Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 9 şirkete kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, holding bünyesindeki bazı şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. İncelemelerde, bu şirketler üzerinde yüklü mal varlığı tespit edilmesine rağmen daha önce tedbir uygulanmadığı ifade edildi.

Karar doğrultusunda, söz konusu şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi. Şirketlerin yönetim organlarının karar ve işlemleri, artık kayyumun onayına bağlı olacak.

Kayyum atanan şirketler şunlar oldu:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ

ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri AŞ

Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ

Tares Teknik Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Furkon Teknik Hırdavat Ltd. Şti.

Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ

MCN Petrol AŞ

Yön Özel Eğitim Basım Yayın AŞ

Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hizmetleri AŞ

Soruşturmanın, TMSF, MASAK, İstanbul Emniyeti ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle genişletilerek sürdürüleceği bildirildi. Ayrıca dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı şirketler üzerinden "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

MASAK raporları ve mali denetimlerle ortaya çıkan bulgulara göre, holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ve "Varlık Barışı" düzenlemesinin suç gelirlerini aklamak için kullanıldığı iddia edildi.

Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde çok sayıda şirket kurarak denetimden kaçtığı, farklı sektörlerdeki yatırımlarını da yasa dışı gelirlerle finanse ettiği öne sürüldü.

Operasyon kapsamında 121 şirkete kayyum atanarak mal varlıklarına el konuldu, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme, şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmasına; Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” tedbirine hükmetti.

El konulan şirketler arasında Habertürk, Show TV, Boğaziçi Radyo TV, Doğa Okulları ve HT Spor TV de bulunuyor.