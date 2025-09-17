Can Holding soruşturmasında çarpıcı detaylar! 'Küresel baronların' 11 ülkeyi saran ağı...

Habertürk ve Show TV’yi bünyesinde barındıran Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma sürerken, çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

İddiaya göre her şey, 2020 yılında Belçika Gümrük Soruşturma Dairesi'nin (FOD Antwerp), Hannover merkezli bir şirkete gönderilmek üzere yola çıkan ve inşaat malzemesi yüklü olduğu beyan edilen üç konteynerin izini sürmesiyle başladı.

Konteynerlerin, Türkiye’den deniz yoluyla Belçika’nın Anvers (Antwerp) Limanı’na, oradan da Almanya’daki Duisburg Limanı’na ulaştığı tespit edildi. Lojistik bir şirket tarafından teslim alınan üç konteynerin, Moers kenti yakınlarındaki bir depoya aktarıldığını belirleyen polis ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi.

39 MİLYON KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre, konteynerlerden biri gaz beton bloklarla, diğer ikisi ise kolilerle doluydu. Sadece gaz beton blokların bulunduğu konteyner gümrüğe usulüne uygun olarak beyan edilmişti.

İki konteynerde yapılan aramada 39 milyon 980 bin adet gümrüksüz ve vergisiz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

18 TÜRK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Sigaraların Türkiye ve İran'daki lisanslı üretim tesislerinde üretilip, denizaşırı limanlara ihraç edildiği, ardından AB üye ülkelerine gönderilerek burada satıldığı belirlendi.

28 Ocak 2025'te 150 konteyner kaçak sigarayı Avrupa Birliği'ne soktuğu tespit edilen aralarında Türklerin de bulunduğu 18 kişi hakkında Bielefeld Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkartıldı.

HOLLANDA MAKAMLARI DA SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Bazı konteynerlerin Hollanda geçici depolama tesislerinde boşaltıldığının kanıtlanmasının ardından, Hollanda makamları (FIOD Rotterdam) soruşturmaya dahil oldu.

Hollanda, Almanya ve Belçika'da yapılan baskınlarda 1.5 milyon kaçak sigara ve 51 ton tütün ele geçirildi. 18 kişi tutuklanırken, uluslararası kaçakçılık şebekesinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de olduğu belirlendi.

İSİMLERİNİ İLK KEZ MİT DUYURMUŞTU

Türkiye, Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın ismini ilk kez 2002'de duymuştu. MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkardı.

Gürbulak, Kapıkule, İstanbul ve Mersin'de yapılan Duman Operasyonu'nda, mali boyutu 8 trilyon lirayı bulan sigara kaçakçılığı saptandı.

Operasyon kapsamında DYP Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın amcasının oğlu Ekrem Konyar ile Murat Can gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaranın yaklaşık 4 milyon paket olduğu kaydedildi.

11 ÜLKEDE CAN AİLESİ İÇİN OPERASYON

2016'da 11 ülkede yürütülen operasyonlarda ise Zamanhan Can ile oğulları Kemal ve Mehmet Şakir Can, sigara kaçakçılığı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Öte yandan Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlaması kapsamında gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmıştı.

Şüpheli Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can ise halen aranıyor.