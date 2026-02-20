Bulgaristan’da siyaset 24 saat içinde altüst oldu. Seçimlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Stoil Tsitselkov, parlamentoda yemin ederek göreve başlamasından sadece bir gün sonra istifa etti.

Uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı iddiaları Sofya siyasetinde krize yol açtı.

İDDİALAR SONRASI KRİTİK GÖRÜŞME

Tsitselkov, Geçici Başbakan Andrey Gyurov ile yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Seçimlerin güvenilirliğini ve sürecin şeffaflığını korumak için istifa kararı aldığını söyledi.

Hakkındaki suçlamalara ilişkin adli sicil kaydının temiz olduğunu dile getiren Tsitselkov, "Dürüst seçimler herhangi bir kişiden daha önemlidir." dedi.

Kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde yayıldığını savunan Tsitselkov, haklarını yargı yoluyla arayacağını da sözlerine ekledi.

MUHALEFET İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı iddialarını gündeme taşıyan muhalefet milletvekilleri, başbakan yardımcısının görevden ayrılmasını talep etmişti. Baskıların artmasının ardından gelen istifa kararı, Bulgaristan siyasetinde yeni bir tartışma başlattı.

Seçim sürecinin gölgesinde yaşanan bu gelişme, Avrupa’da seçim güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

GEÇİCİ HÜKÜMET DÖNEMİ

Bulgaristan’da Jelyazkov hükümetinin Aralık 2025’te istifasının ardından erken genel seçim kararı alındı. Seçime kadar ülkeyi yönetmek üzere geçici hükümet atandı.

Başbakan yardımcılığı görevine Stoil Tsitselkov getirildi. Geçici hükümet üyeleri mecliste yemin ederek görevlerine başladı. Ancak Tsitselkov’un görev süresi bir günü bile bulmadı.

