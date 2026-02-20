Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği TEK Market, Süleymanpaşa’da kapılarını açtı. Uygun fiyatlı et satışının başladığı ilk günde metrelerce kuyruk oluştu, zaman zaman izdiham yaşandı.

Tekirdağ’da sosyal belediyecilik adımı olarak planlanan TEK Market projesi resmen başladı. İlk şube, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

650 TLye kıyma, 700 TLye kuşbaşı! Fiyatı duyan oraya koştu

DİĞER İLÇELERE DE YAYILACAK

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, projenin dayanışma odaklı bir sosyal belediyecilik hamlesi olduğunu belirterek, dar gelirli vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı et ürünlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Daha önce hayata geçirilen kent lokantaları, aşevi, halk ekmek ve emeklilere pazar desteği gibi uygulamaları hatırlatan Yüceer, TEK Market’in bu zincirin yeni halkası olduğunu ifade etti.

Başkan Yüceer ayrıca, projenin yalnızca Süleymanpaşa ile sınırlı kalmayacağını; Şarköy, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara’da da hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İhtiyaca göre diğer ilçelerde de yeni şubeler açılacağı belirtildi.

KIYMANIN KİLOSU 650 TL

Market raflarında tamamen belediyenin kendi üretimi olan yerli et ve et ürünleri yer aldı. Açılış gününde kıymanın kilogramı 650 TL, kuşbaşı etin kilogramı ise 700 TL’den satışa sunuldu. Yoğun talep nedeniyle kişi başına en fazla 2 kilogram satış sınırı getirildi. Et ürünlerinin yanı sıra kadın üreticilerin hazırladığı yerel gıdalar da satışa çıkarıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlar uygun fiyatlı ürünlerden alabilmek için market önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İlk gün yoğunluğu dikkat çekerken, zaman zaman izdiham yaşandı.

