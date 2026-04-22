Hatay’ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde oyun oynadığı esnada spor aleti olan eliptik bisikletin pedalına ayağını sıkıştıran küçük çocuk, ailesinin kendi çabalarıyla kurtaramaması üzerine ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından kısa sürede bölgeye gelerek çalışmalara başlayan ekipler, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkararak küçük çocuğu güvenli bir şekilde ailesine teslim etti.

