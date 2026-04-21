Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Eylül 2025'te Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, kendisine verilen şansları kullanamıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-1 kaybedilen Samsunspor maçında hayal kırıklığı yaşatan 28 yaşındaki futbolcu nedeniyle sosyal medyada Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Samsunspor deplasmanında Vaclav Cerny'i keserek, Cengiz Ünder'e ilk 11'de şans verdi. Karadeniz ekibi karşısında 65 dakika sahada kalan tecrübeli kanat oyuncusu, top kapamadı ve isabetli şut atamadı.

Yalçın'ın, formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Cengiz'i ilk 11'de sahaya sürmesi sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş taraftarı, 53 yaşındaki teknik adama tepki gösterdi.

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 27 maça çıktı, 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

"YALÇIN'IN İŞİ CENGİZ'İ DEĞİL, MAÇI KAZANMAK"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bazı taraftarların, "Sergen Yalçın'ın işi Cengiz Ünder'i değil, maçı kazanmak" şeklinde yorumlar yapması dikkat çekti. Bazı Beşiktaşlı futbolseverler de deneyimli çalıştırıcının 28 yaşındaki oyuncuyu "kendi transfer ettirdiği için oynattığı" görüşünü savundu.

Sergen Yalçın, Cengiz Ünder hakkında çok iddialı açıklamalara imza atmıştı.

"CENGİZ'İN LİGİN YILDIZI YAPARIM"

Cengiz'in etkisiz performansı sonrası Sergen Yalçın'ın, yorumculuk döneminde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. 53 yaşındaki teknik adam, "Cengiz çok iyi bir oyuncu. Ver Cengiz'i bana, sana ligin yıldızı yapayım. 1 ayda! Çok uzun da sürmez, 1 ay. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yıldız yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

