Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Avrupa sahnesinde sezonun en kritik mücadelesine çıkıyor. BKT Avrupa Kupası’nda finale yükselen siyah-beyazlılar, Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile şampiyonluk serisinin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak edilirken EuroCup finali için geri sayım başladı.

EuroCup finalinde iki galibiyete ulaşan takım kupayı müzesine götürecek! Beşiktaş GAİN, çeyrek finalde İtalyan temsilcisini tek sayılık farkla geçerek yarı finale yükseldi. Son dört takım arasındaki Bahçeşehir Koleji'ni mağlup eden siyah-beyazlılar, finale adını yazdırdı. Peki, Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? EuroCup finali bu akşam!

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BKT Avrupa Kupası final serisinin ilk maçında Beşiktaş GAİN ile JL Bourg arasında oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? EuroCup finali bu akşam!

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final serisinin ilk karşılaşması 22 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul’daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? EuroCup finali bu akşam!

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş GAİN’in Fransız pivotu Ismael Kamagate’in sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? EuroCup finali bu akşam!

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG FİNAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup final rövanş maçı 28 Nisan 2026 Salı günü Fransa’da oynanacak. Serinin eşitlenmesi durumunda üçüncü ve son maç ise 1 Mayıs 2026 tarihinde yeniden Beşiktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

