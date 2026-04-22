Beşiktaş yıllardır şampiyonluk yarışının uzağında kalmanın acısını yaşıyor.

Beşiktaş, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonundan sonra yarışın hep uzağında kaldı ve hedefi hep Türkiye Kupası oldu. Bu sezon da gözler yine kupaya çevrildi. Şampiyon ünvanıyla girilen 2021-2022 sezonunda Beşiktaş, daha ilk yarıda zirve yarışından koptu. Ertesi sezon Şenol Güneş sonrası yakalanan çıkış dikkati çekse de bu seri, şampiyonluk için yetmedi. 2022-2023 sezonuna gelindiğinde ise Kartal yine yarıştan erken koptu; altyapı hocası Serdar Topraktepe yönetiminde Türkiye Kupası kazanıldı.

HEDEF AVRUPA LİGİ

Bir sonraki sezonda da tablo değişmedi ancak bu defa kupa kazanılamadı. Bu sezon yaşananlar ise artık sürpriz değil. Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlılar, lige yine çok kötü başladı ve puan farkı erken açıldı. Ardından Sergen Yalçın göreve geldi, dalgalı performans devam etti ve Beşiktaş’ın elinde hedef olarak yine Türkiye Kupası kaldı. Siyah beyazlılar; ligi dördüncü bitirirse UEFA Konferans Ligi’ne, Türkiye Kupası’nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak. Özetle Beşiktaş, yine kupa hedefiyle baş başa kalmış durumda.

