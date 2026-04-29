TÜİK'in açıkladığı veriye göre, ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,5 azalışla 96,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, martta 100,7 olan endeks, nisanda yüzde 1,5 gerileyerek 96,4 değerine indi.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 3,1 gerilemeyle 109,7 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 1,8 düşüşle 111,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artarak 83,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 96,4 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 Ekim 98 96,8 98,1 98 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

