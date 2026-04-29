Gözler FED'in üçüncü faiz kararında.... Nisan ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’na çevrildi. Enflasyon ve büyüme verileri ışığında verilecek karar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? Uzmanların FED faiz kararı beklentisi ne yönde?



ABD Merkez Bankası (FED) 2026 yılındaki üçüncü faiz kararını Çarşamba günü (29 Nisan) açıklayacak. Yetkililer bu toplantıda artan enflasyon, zayıf seyreden iş gücü piyasası ve büyük olasılıkla Jerome Powell’ın başkan olarak son toplantısı olması gibi kritik başlıklarla karşı karşıya.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 12 üyeden oluşan FOMC, faiz kararını Çarşamba günü ABD saatiyle 14:00’te (TSİ 21:00) açıklayacak. Kararın ardından saat 14:30’da (TSİ 21:30) Powell basın toplantısı düzenleyerek ekonomi ve FED’in beklentilerine ilişkin soruları cevaplayacak.



FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? Ekonomistler arasında genel beklenti, Federal Open Market Committee’nin faiz oranlarını sabit bırakacağı yönünde. Salı günü CME Group’un FedWatch aracı, FED’in politika faizini %3,5–%3,75 aralığında tutma olasılığını %100 olarak gösterdi. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda FED, Ocak ve Mart toplantılarının ardından bu yıl üçüncü kez faizi değiştirmemiş olacak.



Merkez bankası, Başkan Donald Trump’ın tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkilerini ve İran ile yaşanan savaşın sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor. Söz konusu çatışma enerji fiyatlarını yükseltirken, enflasyonu son iki yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

FED BU YIL İNDİRİM YAPACAK MI? Birçok ekonomist yılın ilerleyen dönemlerinde (Eylül veya Aralık) tek bir faiz indirimi bekliyor. EY-Parthenon daha önce iki indirim öngörürken, artan enflasyon nedeniyle beklentisini bire düşürdü ve indirimin Aralık ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi ise FED’in bu yıl hiç faiz indirimi yapmayabileceğini düşünüyor. Zandi’ye göre belirleyici unsur, enflasyon beklentilerinin seyri olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası