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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir kavşakta taksi ile çarpışması sonucu kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü, korkutan kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup devrilen araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıkmayı başaran sürücü rahat bir nefes aldırırken, sadece maddi hasarın meydana geldiği olayda araçlar polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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