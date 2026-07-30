Çinli otomobil üreticileri arasındaki ultra hızlı şarj rekabeti her geçen gün yeni bir seviyeye taşınıyor. BYD, CATL ve Geely'nin ardından şimdi de FAW Group, yalnızca 3 dakika 41 saniyede yüzde 10'dan yüzde 70'e şarj olabilen yeni nesil batarya teknolojisini duyurdu. Böylece Çin'deki "4 dakikanın altında şarj" yarışı resmen başlamış oldu.

Elektrikli otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük rekabetlerinden biri artık menzilden çok şarj hızında yaşanıyor. Çin'in köklü otomobil üreticilerinden FAW Group iştiraki Hongqi ve batarya üreticisi Lishen Battery iş birliğiyle geliştirilen yeni ultra hızlı şarj bataryasının test sonuçlarını açıkladı.

YÜZDE 10'DAN YÜZDE 70'E SADECE 3 DAKİKA 41 SANİYEDE ULAŞIYOR

Şirketin paylaştığı verilere göre yeni batarya, 25 derece ortam sıcaklığında gerçekleştirilen testlerde oldukça iddialı sonuçlar elde etti.

Buna göre batarya;

-Yüzde 10'dan yüzde 70 doluluk seviyesine 3 dakika 41 saniyede,

-Yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk seviyesine ise yalnızca 8 dakika 3 saniyede ulaştı.

Bu değerler, FAW'ın geliştirdiği sistemi Çin'deki en hızlı şarj teknolojileri arasına taşıyor.

12C ŞARJ HIZINA ULAŞIYOR

FAW, yeni bataryanın 12C şarj oranına ulaştığını açıkladı. Bu değer, teorik olarak bataryanın çok kısa sürede yüksek miktarda enerji kabul edebilmesini sağlıyor.

Şirket, bu performansa ulaşabilmek için yüksek verimli yeni nesil anot yapısı, lityum iyonlarının daha hızlı hareket etmesini sağlayan kendi geliştirdikleri özel bir elektrolit ve iç direnci yaklaşık yüzde 15 azaltan yeni hücre teknolojileri geliştirdiğini belirtiyor. Böylece enerji transferi hızlanırken şarj verimliliği de artırılıyor.

ISINMA SORUNU ÖZEL SIVI SOĞUTMAYLA ÇÖZÜLDÜ

Megavat seviyesindeki şarj güçlerinde en büyük sorunlardan biri bataryanın hızla ısınması oluyor.

FAW, bu problemi çözmek için batarya paketinde akıllı sıvı soğutma sistemi kullandığını açıkladı. Sistemin hızlı şarj sırasında batarya içerisindeki sıcaklık farkını 3 derecenin altında tuttuğu belirtiliyor.

Bunun yanında batarya yönetim sistemi, hücre sıcaklığını ve voltajını sürekli takip ederek şarj gücünü anlık olarak ayarlıyor. Böylece aşırı ısınma, aşırı voltaj ve aşırı şarj gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇİN'DE ŞARJ YARIŞI HIZ KAZANDI

2026 yılıyla birlikte Çinli üreticiler arasında ultra hızlı şarj teknolojileri adeta yeni rekabet alanı haline geldi.

Şu ana kadar açıklanan başlıca sistemler şöyle:

FAW Hongqi: %10-70 şarj 3 dakika 41 saniye, yüzde 97’ye kadar 8 dakika 3 saniye

CATL Shenxing 3. nesil batarya: %10-80 şarj 3 dakika 44 saniye, yüzde 98’e kadar 6 dakika 27 saniye

Geely Golden Brick bataryası: %10-70 şarj 4 dakika 22 saniye, yüze 97’ye kadar 8 dakika 42 saniye

BYD Blade Battery 2.0: %10-70 şarj 5 dakika, yüzde 97’ye kadar 9 dakika

Bu veriler, elektrikli otomobillerin şarj süresini içten yanmalı araçların yakıt ikmal süresine yaklaştırma yarışının giderek hızlandığını gösteriyor.

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