Bartın'da midibüsün bir otomobile çarpıp, aracın üzerine devrilmesi sonucu midibüs ve otomobil sürücüsü ile 44 öğrenci yaralandı.

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde, içerisinde 44 yolcunun bulunduğu bir midibüs, otomobile çarptı.

46 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Midibüste, öğrencilerden oluşan 44 yolcu ile araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da korkutan kaza: Öğrencileri taşıyan midibüs, otomobilin üzerine devrildi

Kaza ihbarının ardından bölgeye gelen Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, olay yerinde incelemelerde bulundu.

