Zaniolo için 'opsiyon' kararı: Serie A'nın 2 devine çarpıcı transfer cevabı
Udinese Kulübü Sportif Direktörü Gianluca Nani, Eylül 2025'te Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Opsiyon için hâlâ süreleri olduğunu belirten Nani, İtalyan oyuncunun peşindeki kulüplere de mesaj gönderdi.
Serie A kulübü Udinese'de Sportif Direktör Gianluca Nani, bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonuyla ilgili açıklama yaptı.
"OPSİYON BİZİM HAKKIMIZ"
Gianluca Nani, "Oyuncunun teknik kalitesinden şüphemiz yoktu ve iyi bir performans gösterdi. Ayrıca kendisi de istekli. Bu yönde ilerleyeceğiz. Şu anda bunu konuşmak için erken, bu bizim hakkımız, yani bizim seçimimiz ve şu anda başka konulara odaklanmış durumdayız" dedi.
NAPOLI VE MILAN'A: ZANIOLO'YU SATMAYACAĞIZ
26 yaşındaki futbolcunun Udinese'de ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Napoli ve Milan'ın, İtalyan oyuncuyu gündemine aldığı konuşuluyor. Transfer söylentilerine cevap veren Nani, "Kapımızı çalanlara nazik davranırız, onlara bir fincan çay ikram ederiz ancak Nicolo Zaniolo'yu satmayacağız" ifadelerini kullandı.
31 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo, Udinese'de bu sezon 31 maçta görev yaptı. İtalyan futbolcu, sahada kaldığı 2142 dakikada 6 gol attı ve 6 asist yaptı.