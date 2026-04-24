Udinese Kulübü Sportif Direktörü Gianluca Nani, Eylül 2025'te Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. Opsiyon için hâlâ süreleri olduğunu belirten Nani, İtalyan oyuncunun peşindeki kulüplere de mesaj gönderdi.

"OPSİYON BİZİM HAKKIMIZ"

Gianluca Nani, "Oyuncunun teknik kalitesinden şüphemiz yoktu ve iyi bir performans gösterdi. Ayrıca kendisi de istekli. Bu yönde ilerleyeceğiz. Şu anda bunu konuşmak için erken, bu bizim hakkımız, yani bizim seçimimiz ve şu anda başka konulara odaklanmış durumdayız" dedi.

Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray ile 31 Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

NAPOLI VE MILAN'A: ZANIOLO'YU SATMAYACAĞIZ

26 yaşındaki futbolcunun Udinese'de ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Napoli ve Milan'ın, İtalyan oyuncuyu gündemine aldığı konuşuluyor. Transfer söylentilerine cevap veren Nani, "Kapımızı çalanlara nazik davranırız, onlara bir fincan çay ikram ederiz ancak Nicolo Zaniolo'yu satmayacağız" ifadelerini kullandı.

31 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo, Udinese'de bu sezon 31 maçta görev yaptı. İtalyan futbolcu, sahada kaldığı 2142 dakikada 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

