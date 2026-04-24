Düzce'de şehir merkezinden Kızılay Kavşağı yönüne seyreden halk otobüsü şoförü Cemalettin Bozkurt, durakta araca girmek isterken bayılan bir öğrenciyi görünce otobüsü adeta ambulansa çevirdi. Arkadaşının yardımıyla arka koltuğa yatırılan genç kız için diğer yolculara durumu anlatan ve hattından çıkan Bozkurt, öğrenciyi hızla hastanenin acil servisine yetiştirdi. O anların araç içi kamerasına anbean yansıdığı olayda, genç kız güvenlik görevlilerinin getirdiği sedyeyle hastaneye ulaştırılırken; şoför Bozkurt yaptığı açıklamada kendi çocukları olduğunu belirterek empati kurduğunu ve Türk milleti olarak yardımseverliğin özümüzde bulunduğunu ifade etti.

