Formula 1 için Türkiye yeniden güçlü bir aday haline geldi! Uzun süredir gündemde olan İstanbul dönüşüyle ilgili kritik gelişmeler yaşanırken, yapılacak resmi programda önemli detayların paylaşılması bekleniyor. Kamuoyu ise ''Formula 1 İstanbul'da mı yapılacak, ne zaman?'' sorularına cevap aramaya şimdiden başladı. İşte detaylar...

Dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşan Formula 1 en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. Spor kamuoyu ve F1 takipçileri ise Türkiye’nin yeniden takvime dahil edilip edilmeyeceğini yakından izliyor. İstanbul Park pistine yönelik planlanan çalışmalar ve uzun vadeli hedefler bugünkü toplantıda ele alınacak. Peki, Formula 1 İstanbul'da mı yapılacak, ne zaman?

FORMULA 1 İSTANBUL’DA MI YAPILACAK?

Formula 1’in Türkiye’ye yeniden kazandırılması için yürütülen süreçte önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul’da düzenlenecek tanıtım programıyla birlikte organizasyonun yeniden Türkiye’ye dönüşüne ilişkin detayların açıklanması bekleniyor.

Yapılacak duyuru Formula 1’in uzun vadeli şekilde yeniden İstanbul’da düzenlenmesinin önünü açabilir. İstanbul Park pistinin yeniden takvime dahil edilmesi yönünde güçlü bir irade olduğu ifade edilirken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmiş vaziyette.

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN?

Planlamalara göre Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü için hedef yılın 2026 olabileceği düşünülüyor. Tam tarih ve programın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinlik sonrası duyurulması bekleniyor.

Toplantıda 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" hedefiyle ilgili atılan somut adımlar ele alınacak.

Tanıtım programında, yarışların İstanbul'un marka değerine yapacağı katkıların yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmi için oluşturacağı milyar dolarlık katma değer üzerinde durulacak. Özellikle 2026 yılından itibaren başlaması planlanan ve uzun yıllara yayılması hedeflenen yeni anlaşmanın, Türkiye'nin kamu diplomasisi ve spor vizyonundaki yeri vurgulanacak.



FORMULA 1 NEREDE OLACAK?

Yarışların yeniden İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor. İstanbul Park pisti ise bu süreçte en güçlü aday. 5.338 km'lik zorlu parkuru ve yerçekimine meydan okuyan ünlü 8. virajıyla F1 yıldızlarından da övgü topluyor.

Halihazırda F1’de yarışan aktif pilotların görüşleri, yol tutuşu, eğlence ve muhteşem performans gibi unsurlarla İstanbul Park’ın pilotlar için de çok arzu edilen bir pist olduğu gerçeğini destekliyor. Merakla beklenen ve tarihleri daha sonra açıklanacak olan Türkiye Grand Prix'sine gelecek yarış severler, seyahatleri sırasında İstanbul'un turistik zenginliklerini de deneyimleyebilecekler.

Formula 1 hayranları İstanbul’un görkemli Topkapı Sarayı’nı keşfedip, dünyanın en eski çarşısı olan Kapalıçarşı’da dolaşabilecekler. Dünyaca ünlü otelleri, Doğu-Batı lezzetlerinin en iyilerini harmanlayan dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olan İstanbul, Formula 1 tutkunlarına adrenalin ve kültürel mirasın unutulmaz bir birleşimini sunacak.

Formula 1, 2025 sezonunda 180’den fazla ülkede, 827 milyondan fazla TV izleyicisine, tribünlerde ise 6,7 milyondan fazla seyirciye ulaşmıştır. Formula 1, 2025’te sosyal medyada aldığı 2,3 milyarlık erişimiyle dünyada çok takip edilen uluslararası spor ligi oldu.

