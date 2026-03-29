Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam ediyor. Sıralama turları ardından bugün Formula 1 (F1) yarışları başladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ayağı için geri sayım sona erdi. Motor sporlarının en prestijli organizasyonunda heyecan, Japonya Grand Prix’si ile devam ediyor. Yaklaşık 5,8 kilometre uzunluğundaki pistte pilotlar, toplam 53 tur boyunca kıyasıya mücadele verecek. Peki, Formula 1 Japonya Grand Prix’si ne zaman düzenlenecek, yarış saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FORMULA 1 JAPONYA GRAND PRİX HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışları Türkiye’de resmi yayıncı üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. Formula 1 Japonya Grand Prix'i 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başladı. Formula 1 Japonya Grand Prix'si beIN Sports 4 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

SIRALAMA TURLARI YAPILDI

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

