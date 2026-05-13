Erzurum mutfağının önemli lezzetlerinden 'Erzurum paça çorbası', coğrafi işaret alarak tescillendi. Yaklaşık 15-20 saat boyunca kısık ateşte pişirilen çorba ile birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 62'ye yükseldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 3 Nisan 2026 tarihinde tescillenen 'Erzurum paça çorbası', Erzurum'un gastronomi kültüründeki yerini resmi olarak belgeledi. Ürünün servisinin yapıldığı işletmelerde "Erzurum paça çorbası" ibaresi ile mahreç işareti ambleminin görünür şekilde bulundurulacağı ve üretim aşamalarının Erzurum'da gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kısık ateşte 20 saat pişiyor! Erzurum'un eşsiz lezzeti de artık coğrafi işaretli

KIŞ AYLARINDA YOĞUN OLARAK TÜKETİLİYOR

Erzurum'a özgü çorba, su, koyun veya sığır paçası, tuz, sarımsak, sirke, limon suyu, baharat, nohut ve pirinç kullanılarak hazırlanıyor. Halk arasında "paça çorbası" olarak da bilinen yemek, özellikle sert iklim şartlarının hakim olduğu kentte kış aylarında yoğun olarak tüketiliyor.

PİŞMESİ 20 SAAT

Günlük öğünlerin yanı sıra özel günlerde de sofralarda yer bulan çorbanın hazırlanışında ustalık büyük önem taşıyor. Tescil dosyasında yer alan bilgilere göre, paçaların seçimi, temizlenmesi, kaynatılması ve uzun süre pişirilmesi çorbanın ayırt edici özellikleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 15-20 saat boyunca kısık ateşte pişirilen paça çorbası, kolajen bakımından zengin yapısıyla dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası