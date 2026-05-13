Sait Faik Abasıyanık’ın hatırasını yaşatmak maksadıyla düzenlenen yarışmada ödül alan eserler belli oldu.

Murat Öztekin - 72. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan isim belli oldu. Sait Faik Abasıyanık’ın hatırasını yaşatmak maksadıyla Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları'nın iş birliğinde düzenlenen yarışmada Başak Arslan’ın “Sardunyalar Güneşe Bayılır” kitabı ödüle layık görüldü.

Yarışmada “Doğan Hızlan Özel Ödülü” ise “Maviden-Deniz Güzeldir” eseriyle Vecdi Çıracıoğlu’nun oldu. Mükâfatlar önceki akşam İstanbul’daki Pera Palas Otelinin tarihî atmosferinde, yazarlara takdim edildi.

Törende Başak Arslan’a ödülünü İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç verdi. Çıracıoğlu ise ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı. Başak Arslan “Bu kitabı büyük iddialarla yazmadım. Yazarken çoğu zaman kendimden bile emin değildim; sildim, geri döndüm, bıraktım, yeniden başladım. Şu an hissettiğim şey bir varış duygusundan çok, bir onaylanma sevinci” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası