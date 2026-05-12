Bu köyde normal ölüm kalmadı! Herkes göç ediyor, ağaçlar bile meyve vermiyor
Sivas’ın Kangal ilçesindeki termik santralden çıkan küller, çevredeki köylerde yaşamı zorlaştırıyor. Köylüler, artan kanser vakaları ve solunum yolu hastalıklarının ardından bölgeden göç etmek zorunda kaldıklarını söylerken, yıllar içinde oluşan dev kül dağlarının hayatı felç ettiğini ifade ediyor.
Sivas’ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren termik santralden çıkan küllerin çevreye verdiği zarar yeniden gündeme geldi. Santralin atık sahasında yıllar içinde oluşan dev kül yığınlarının özellikle çevre köylerde yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkilediği öne sürüldü.
TARIM ÜRETİMİ DURMA NOKTASINA GELDİ
Kangal Termik Santrali’nin çevresinde bulunan Hamal ve Mağara köyleri, kül tabakasından en fazla etkilenen yerleşim yerleri arasında gösteriliyor. Köylüler, rüzgârlı havalarda kül bulutlarının evlerin içine kadar girdiğini, nefes almakta güçlük çektiklerini ve tarımsal üretimin neredeyse durma noktasına geldiğini dile getiriyor.
Bir dönem yüzlerce hanenin bulunduğu köylerde nüfusun büyük ölçüde azaldığı belirtilirken, çok sayıda ailenin sağlık sorunları nedeniyle bölgeden taşındığı ifade ediliyor. Köy sakinleri özellikle son yıllarda kanser ve solunum yolu hastalıklarında ciddi artış yaşandığını savunuyor.
KARLARIN BİLE ÜZERİ KÜLLE KAPLANIYOR
1979 yılında gelin geldiği Mağara köyünün geçmişte 'cennet gibi' olduğunu söyleyen Hatun Kahveci, bugün ise köyde yaşamın neredeyse bittiğini belirtti. Kahveci, eskiden bağ ve bahçelerle dolu olan bölgede artık ürün yetişmediğini, ağaçların meyve vermediğini söyledi. Kış aylarında köyde yaşamanın imkânsız hale geldiğini anlatan Kahveci, kar yağdığında bile üzerinin külle kaplandığını ifade etti.
Köy sakinlerinden Serkan Karadeniz ise sadece kendi köylerinin değil, onlarca yerleşim yerinin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Bölgede özellikle KOAH ve kanser vakalarının arttığını söyleyen Karadeniz, ekonomik nedenlerle köyü tamamen terk edemediklerini belirtti.
Kangal Termik Santrali, 2013 yılında özelleştirme kapsamında Konya Şeker bünyesine geçmişti. Santral, 2020 yılında filtre sistemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş, gerekli düzenlemelerin ardından yeniden üretime başlamıştı. Ancak santralden çıkan kül atıklarının açık alanda depolanması nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşların endişeleri sürüyor.