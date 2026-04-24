Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programda, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Formula 1'in (F1) Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin detayları paylaşacak. İstanbul, en son 2021 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı lansman, İstanbul Park pistinin geleceği ve F1'in Türkiye'ye dönüşünün resmi duyurusu niteliği taşıyor.

Formula 1, Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alıyor.

MOTOR SPORLARI TUTKUNLARINA MÜJDE

TRT Haber'de yer alan habere göre; 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Park ihale süreci ve bu kapsamda taahhüt edilen "2026 yılında F1'i yeniden İstanbul'a getirme" hedefiyle ilgili atılan adımlar toplantıda ele alınacak. Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali'nin de programa katılarak, Türkiye ile yapılan stratejik iş birliğine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

RESMEN DUYURULACAK

Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor. 2026 yılından itibaren başlaması planlanan anlaşmanın, uzun yıllara yayılması hedefleniyor.

